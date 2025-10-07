Lo storico Dreoni riapre alle Cure | Qui perché in centro non c' è più vita FOTO
Un gradito ritorno, quello di ‘Dreoni’, lo storico negozio di giocattoli nato nel 1923 e che da decenni era punto fisso per famiglie e bambini che passavano in via Cavour. Riaprirà alle Cure giovedì, 9 ottobre, alle 16:30, orario non casuale.“A quell'ora i bambini escono da scuola. Sarà una festa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
