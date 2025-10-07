Lo Spid per ora è salvo | ma presto potrà essere a pagamento
Lo Spid può portare avanti il suo servizio, almeno per ora. L'accordo che regola l'identità digitale per l'accesso ai servizi pubblici online è stato rinnovato per altri cinque anni. È questa la base dell'accordo siglato da Assocertificatori (che rappresenta i gestori come Poste, Aruba, Infocert). 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: spid - salvo
Spid salvo fino al 2026: firmata la convenzione tra Governo e gestori. Accordo in extremis evita lo stop del servizio, ma Poste Italiane potrebbe metterlo a pagamento
Lo Spid è salvo per cinque anni: rinnovata l’intesa tra i gestori e il dipartimento per la trasformazione digitale
Il governo salva lo #SPID. Rinnovato l'accordo di gestione - X Vai su X
?Ecco le istruzioni per il caricamento delle istanze PintoPaga Come caricare l’istanza su SIAMM 1. Accedi con SPID. 2. Seleziona “Pinto” e “Nuova istanza”. 3. Compila tutte le sezioni guidate. 4. Allega la documentazione richiesta. 5. Genera il Modello - facebook.com Vai su Facebook