Lo Spid per ora è salvo | ma presto potrà essere a pagamento

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Spid può portare avanti il suo servizio, almeno per ora. L'accordo che regola l'identità digitale per l'accesso ai servizi pubblici online è stato rinnovato per altri cinque anni. È questa la base dell'accordo siglato da Assocertificatori (che rappresenta i gestori come Poste, Aruba, Infocert). 🔗 Leggi su Today.it

