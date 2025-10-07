lo scrittore fiorentino massimiliano scudeletti presenta il suo ultimo libro la laguna del disincanto

Arezzo, 7 ottobre 2025 – alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. Prosegue il ciclo di presentazioni “I giovedì di Tagete” organizzato dall'Associazione degli scrittori Aretini “Tagete”. Questa volta protagonista sarà lo scrittore fiorentino Massimiliano Scudeletti il??quale giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, presenterà il suo ultimo libro La Laguna del disincanto. Questo romanzo è il terzo con protagonista il videoreporter Alessandro Onofri, dopo Little China Girl e La laguna dei sogni sbagliati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

