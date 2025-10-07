Lo scontrino non è un alibi è un indizio Ora parla l' amico di Andrea Sempio

L' inchiesta di Garlasco nelle ultime settimane si sta svolgendo sotto traccia. Dopo la notizia dell'iscrizione di Mario Venditti nel registro degli indagati da parte della procura di Brescia, e delle nove perquisizioni effettuate anche a parenti di Andrea Sempio e carabinieri in congedo, non ci sono più state novità di rilievo da parte di chi conduce le indagini. Ma i programmi televisivi continuano, così come continuano gli approfondimenti e le interviste. È stato reso noto, tra le altre cose, che il generale Luciano Garofano si è dimesso come consulente di Andrea Sempio e nella puntata di ieri de Lo Stato delle Cose, programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, è stata mandata in onda un'intervista fatta a Roberto Freddi, uno degli storici amici di Sempio e di Marco Poggi, fratello della vittima, che faceva parte del gruppetto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

