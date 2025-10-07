Lo scontrino non è un alibi è un indizio Ora parla l' amico di Andrea Sempio
L' inchiesta di Garlasco nelle ultime settimane si sta svolgendo sotto traccia. Dopo la notizia dell'iscrizione di Mario Venditti nel registro degli indagati da parte della procura di Brescia, e delle nove perquisizioni effettuate anche a parenti di Andrea Sempio e carabinieri in congedo, non ci sono più state novità di rilievo da parte di chi conduce le indagini. Ma i programmi televisivi continuano, così come continuano gli approfondimenti e le interviste. È stato reso noto, tra le altre cose, che il generale Luciano Garofano si è dimesso come consulente di Andrea Sempio e nella puntata di ieri de Lo Stato delle Cose, programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, è stata mandata in onda un'intervista fatta a Roberto Freddi, uno degli storici amici di Sempio e di Marco Poggi, fratello della vittima, che faceva parte del gruppetto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: scontrino - alibi
Andrea Sempio e le ombre sullo scontrino e il malore in caserma, l’ultimo chiarimento sul suo alibi. Bruzzone: «Il colpevole c’è già. I Poggi querelino»
“Da Sempio un alibi falso”. Sarzanini e lo scontrino: perché non è stato arrestato
Delitto Garlasco, l’amico di Andrea Sempio: “Il suo scontrino non è un alibi ma un indizio”
Lo scontrino di Sempio, parla l'amico Roberto Freddi: «Non è un alibi, ma un indizio. Nessuno lo capisce?» - X Vai su X
#ignotox L'avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, commenta le rivelazioni di Fiorenza Sarzanini sullo scontrino di Sempio, alibi che lo aveva scagionato dall'inchiesta - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la versione del padre di Andrea Sempio a Quarto Grado: "Cosa avevamo cannato..." - Da giovane potrà aver fatto qualche bravata, come può succedere a tutti i ragazzi, ma di sicuro non ha commesso un omicidio”. Lo riporta iltempo.it