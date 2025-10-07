Lo scienziato lucano Giovanni De Maria dalla Luna a Parma

Il Circolo Culturale Lucano di Parma APS ha reso omaggio al professore emerito di Chimica fisica, Giovanni De Maria. Un incontro partecipato, che ha visto appassionati e curiosi riempire la splendida cornice dell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Parma, dove il professore ha dialogato con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it