Lo scarabocchio il disegno il segno-scrittura

5° incontro dei Lunedì Letterari sulla Terrazza dell’IKOSBari, lunedì 13 ottobre 2025, dalle 19.30 alle 21.00, presso l’Executive Center – Via Giovanni Amendola 1621 – Prosegue il ciclo dei Lunedì Letterari sulla Terrazza dell’IKOS con un nuovo incontro dedicato al libro “Lo scarabocchio, il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: scarabocchio - disegno

Abruzzo Anziani. Ruby Amanfu · For You. Alla Residenza Anziani Olimpia la creatività non ha età! Oggi i nostri ospiti si sono messi in gioco con il “gioco dello scarabocchio”: da un semplice segno nasce una storia, un disegno, un sorriso. Il laboratorio è Vai su Facebook

Scrittura creativa e disegno, corso per bimbi e ragazzi - Partirà lunedì 26 febbraio alle ore 16,30 presso la Biblioteca Civica “Paolo Migliora” di Rivanazzano Terme il corso di scrittura creativa e disegno per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni dal ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

La scrittura a mano torna in classe: nasce in Friuli il ‘tecnico del segno’ - Il tecnico del segno lavora accanto a insegnanti e studenti, soprattutto per chi presenta difficoltà di apprendimento, per migliorare abilità traversali come concentrazione, memoria, coordinazione e ... Da primaonline.it