Lo fermano per un controllo in strada prende a pugni l' auto dei carabinieri | momenti di tensione a Brancaccio
I carabinieri della stazione di Brancaccio hanno denunciato in stato di libertà un 49enne, palermitano, pregiudicato, accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per porto di armi o oggetti atti ad offendere.“Durante un posto di controllo - dicono dal comando dei carabinieri -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: fermano - controllo
Inps: per tutto agosto si fermano le attività di controllo e notifica
Fanno shopping “gratuito” per migliaia di euro con borsa schermata, poi non si fermano a un controllo: anche l’auto era rubata
Lo fermano per un controllo, trovato con frecce e fionde: denunciato
Roberto Bo Il raid a fine gennaio: il titolare legato e minacciato. Banda intercettata nel Fermano: tre denunciati per altre due rapine. Fermati durante un normale controllo stradale da una Volante: l’auto era stata utilizzata per i tre colpi - facebook.com Vai su Facebook
Non si fermano i controlli capillari dei militari dell’Arma per individuare piantagioni illegali di canapa, spesso nascoste in zone impervie del territorio. A Sindia, in provincia di Nuoro, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 2 tonnellate di droga. Un 34enne del luo - X Vai su X
Fermato per un controllo stradale, prende a testate i poliziotti: arrestato - Fermato per un normale controllo stradale, ha preso a testate uno dei poliziotti che gli avevano chiesto i documenti. msn.com scrive