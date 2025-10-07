ll padre di Giulia Cecchettin | Non chiudo la porta alla giustizia riparativa per Turetta

Le parole dell’uomo. Gino Cecchettin continua a parlare con lucidità e coraggio di temi difficili, anche quando toccano da vicino il dolore più grande. In un’intervista al Quotidiano Nazionale, il padre di Giulia non chiude la porta alla possibilità che Filippo Turetta, l’assassino di sua figlia, possa un giorno intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Non lo dice per perdonare, ma per coerenza con una visione più ampia della giustizia: «Penso che, in generale, sia un percorso valido per reinserire nella società chi ha sbagliato, anche in modo grave», spiega. Ma aggiunge che servono strumenti concreti, perché la riparazione non resti solo un concetto astratto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - ll padre di Giulia Cecchettin: “Non chiudo la porta alla giustizia riparativa per Turetta”

