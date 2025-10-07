Livorno Rugby il ritorno in A1 con Maxime Mbanda | entusiasmo identità e futuro

Al Maneo, il Livorno Rugby ha festeggiato il ritorno in Serie A1 con una serata di emozione e appartenenza. Presentata la squadra guidata da Gianluca Guidi, con l’innesto di Mbandà come leader e simbolo di un progetto fondato su giovani, vivaio e valori. Esordio il 19 ottobre a Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Livorno Rugby, il ritorno in A1 con Maxime Mbanda: entusiasmo, identità e futuro

