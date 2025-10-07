Livorno contestazione e scontri all’iniziativa di Salvini 2 arresti Meloni | Attenzione a fomentare le piazze

Livorno, 7 ottobre 2025 – Scontri e due arresti a Livorno durante le ore di tensione per l’arrivo nel capoluogo di Matteo Salvini. Il ministro e leader della Lega era in città, all’Hotel Palazzo, sul lungomare, per un evento della stessa Lega nell’ambito delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. L’iniziativa è stata nel pomeriggio ma fin dall’ora di pranzo si sono schierati, a protezione dell’entrata dell’hotel, diversi blindati della polizia. Nel tardo pomeriggio i momenti di più grande tensione, con i contestatori di sinistra che hanno lanciato oggetti e uova contro le delegazioni che entravano accendendo anche diversi fumogeni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

