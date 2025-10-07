Livorno contestazione e scontri all’iniziativa di Salvini 2 arresti Meloni | Attenzione a fomentare le piazze
Livorno, 7 ottobre 2025 – Scontri e due arresti a Livorno durante le ore di tensione per l’arrivo nel capoluogo di Matteo Salvini. Il ministro e leader della Lega era in città, all’Hotel Palazzo, sul lungomare, per un evento della stessa Lega nell’ambito delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. L’iniziativa è stata nel pomeriggio ma fin dall’ora di pranzo si sono schierati, a protezione dell’entrata dell’hotel, diversi blindati della polizia. Nel tardo pomeriggio i momenti di più grande tensione, con i contestatori di sinistra che hanno lanciato oggetti e uova contro le delegazioni che entravano accendendo anche diversi fumogeni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: livorno - contestazione
Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video
Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video
Dopo fischi e cori di contestazione, la curva sceglie di uscire a fine primo tempo. Tolto anche lo striscione: "Livorno è la mia vita" Samuele Messerini #livornocalcio #Livorno #SerieCNow - facebook.com Vai su Facebook
"Blocco totale al porto di Livorno: migliaia in protesta per Gaza" http://dlvr.it/TNS2WL ? #Livorno - X Vai su X
Scontri a Livorno, Salvini: due arrestati, troppo pochi - (askanews) – “Scontri tra manifestanti e polizia, almeno due arrestati: ancora troppo pochi”. Da askanews.it
Salvini contestato a Livorno, la Lega attacca: “Violenza politica organizzata, sinistra responsabile del clima d’odio” - Tensioni oggi a Livorno per l'arrivo del leader del Carroccio Matteo Salvini. affaritaliani.it scrive