Livorno contestatori contro Salvini | lui manda baci
Livorno, 7 ott. (askanews) - Cori e slogan contro di lui da parte di un gruppo di contestatoti, e Salvini risponde mandando baci. È successo a Livorno prima di un evento elettorale della Lega per le regionali toscane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Presidio di protesta contro il meeting remigration a Livorno - facebook.com Vai su Facebook
Salvini, da contestatori calci e sputi, bloccano ministri - A causa dei contestatori "non riescono ad arrivare non solo i ministri, ma i cittadini. msn.com scrive
Salvini a Massa, mobilitati 17 agenti di polizia in assetto antisommossa per 12 contestatori: il video - La Polizia blocca con gli scudi un gruppo di cittadini che voleva ascoltare il ministro al gazebo della Lega al mercato ... Come scrive ilfattoquotidiano.it