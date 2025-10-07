Livorno, 7 ott. (askanews) - Cori e slogan contro di lui da parte di un gruppo di contestatoti, e Salvini risponde mandando baci. È successo a Livorno prima di un evento elettorale della Lega per le regionali toscane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Livorno, contestatori contro Salvini: lui manda baci