Livorno agli Hangar Creativi il festival per gli amanti del vintage tra accessori retrogaming ed esposizione di Vespe

Livorno si prepara a ospitare un evento dedicato agli amanti del vintage e della cultura retrò. La prima edizione del Vintage Fest è in programma per sabato 11 e domenica 12 ottobre agli Hangar Creativi in via Carlo Meyer. Per un intero fine settimana, lo spazio rigenerato dell'ex-ATL livornese. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: livorno - agli

Truffe agli anziani, anche a Livorno presentato il video realizzato dalla polizia: "Ecco i consigli da seguire"

Livorno corsaro a Sestri Levante: Dionisi regala la vittoria di rigore agli amaranto

Carabinieri Livorno, Dario Mineo è il nuovo comandante: "Dalle truffe agli anziani alla violenza di genere, ecco le nostre priorità"

Ciaooo! L'11 ottobre suoniamo a Livorno vintage agli Hangar creativi ore 16:30 circa. Vi aspettiamo!! - facebook.com Vai su Facebook

#Livorno Attività culturali e sociali agli Hangar Creativi, giovedì 11 settembre il secondo incontro online per illustrare il bando rivolto alle associazioni Alle ore 16 tramite la piattaforma Microsoft Teams - X Vai su X

Hangar Creativi: a Livorno la rigenerazione diventa motore di inclusione e impresa culturale - In totale sono 1,4 milioni di euro destinati dalla Regione al riuso degli spazi degli ex depositi ATL a Livorno e l'area ex Ilva a Follonica ... Riporta intoscana.it

Hangar creativi: firmato l’accordo tra Regione Toscana e Comune interventi su spazi abbandonati - E’ stato firmato questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale a Livorno, l’accordo tra Regione Toscana e Comune di Livorno, che ha come finalità la realizzazione di progetti innovativi di promozio ... Si legge su livornopress.it