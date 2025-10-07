LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | tre italiani nel quartetto di testa gruppo a 1?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il gruppo riprende Ballerini. Rimangono in tre all’avanscoperta. 14.58 Si stacca Davide Ballerini (XDS Astana Team). L’azzurro perde qualche metri dai compagni di fuga da cui ha un ritardo di una decina di secondi. 14.56 Manca un ultimo giro del circuito breve, con la salita di Montello e quella dei Ronchi, prima di entrare nel circuito finale. 14.53 90 km alla fine della centoquattresima edizione della Tre Valli Varesine. 14.50 Il gruppo ora sta riguadagnando sui fuggitivi. Il loro vantaggio è sceso a 40? quando siamo nuovamente ai piedi della salita di Montello (2 km al 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
