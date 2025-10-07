LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | tre in testa c’è Milesi! La UAE controlla il gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 I corridori affrontano per l’ultima volta la salita di Montello (2km al 5.1%) 16.07 Eulalio è transitato con 18? di ritardo, il gruppo a 39? 16.07 Bernal, Milesi e Simmons passano sulla linea del traguardo. Inizia l’ultimo giro. 16.06 Eulalio è reduce dal nono posto ottenuto nella gara in linea dei Mondiali di Kigali. 16.04 Eulalio ha guadagnato una decina di secondi sul gruppo che ha un ritardo di 30 secondi. 16.03 Ad attaccare è stato Afonso Eulalio. 16.03 Attacco di un corridore della Bahrain Victorious che prova a riportarsi sui tre in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
