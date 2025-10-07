LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | si accende la corsa a 50 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Accelerazione di Quinn Simmons (Lidl Trek). Il campione nazionale americano si riporta su Milesi. 15.49 Il gruppo riprende Garofoli. 15.49 Bernal ha 10? di vantaggio su Milesi, 30? su Garofoli e 35? sul gruppo 15.48 Attacco di Gianmarco Garofoli (Soudal Quick Step), il gruppo lo lascia fare. 15.47 Milesi non molla ma sta provando a rimanere a contatto con Bernal. La salita delle Cinque Piante è lunga ma irregolare con tratti che permettono di rifiatare. 15.46 Ed in testa al gruppo arriva la UAE Team Emirates – XRG! Majka in prima posizione con Del Toro a ruota. 🔗 Leggi su Oasport.it

