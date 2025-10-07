LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | quattro azzurri nella fuga con tre minuti sul gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10: In testa al gruppo ci sono quattro italiani. Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 14.06: Sono stati percorsi 80 chilometri. 14.03: I fuggitivi hanno terminato lo strappo di Via Montello. 14.00: La situazione in corsa rimane sempre stabile. I cinque fuggitivi si mantengono con un vantaggio di tre minuti sul gruppo. 13.56: Proprio Pellizzari rappresenta la miglior carta italiana in questa Tre Valle Varesine, anche se non mancheranno gli azzurri possibili protagonisti, come Christian Scaroni, reduce da un eccellente quarto posto agli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it
