LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | Pogacar fa il vuoto in discesa gruppo a 45?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il gruppo, tirato dagli uomini della Decathlon AG2R La Mondiale Team, chiude sui sette inseguitori di Pogacar. 16.40 Inizia la Salita dei Ronchi per Tadej Pogacar 16.40 Se la vittoria non sembra più essere in discussione non si può dire lo stesso per il podio. I sette inseguitori dello sloveno hanno una decina di secondi sul gruppo. 16.38 Questo il momento in cui Pogacar ha fatto il vuoto: Poga?ar goes clear! With just under 20?km to go, Tadej Poga?ar decides it’s time to go solo at Tre Valli Varesine! pic.twitter.comIemjFVzoA1 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 7, 2025 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valli - varesine
Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record
VIDEO: Ultimi Tre Chilometri Tre Valli Varesine Women 2025 - X Vai su X
tuttoBICI. Taylor Swift · The Fate of Ophelia. Alle Tre Valli Varesine Women il gruppo rende omaggio ad Anna Trevisi all'ultima corsa della carriera. #tuttobiciweb #bike #cycling #womencycling - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: Pogacar per un nuovo dominio in vista del Lombardia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Lo riporta oasport.it
Diretta Tre Valli Varesine 2025/ Streaming video Rai 2: Pogacar favorito (oggi martedì 7 ottobre) - Diretta Tre Valli Varesine 2025 streaming video Rai oggi martedì 7 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Varese. Come scrive ilsussidiario.net