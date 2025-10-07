LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | Pogacar fa il vuoto in discesa ai -20 km
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Azione personale di Ben Tulett (Team Visma Lease a bike) che rientra sul quintetto di primi inseguitori 16.30 Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe è lo sloveno Primoz Roglic. 16.30 Insieme a Pidcock e Garofoli si muovono anche Del Toro, Skuijns ed un corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe 16.29 Pogacar ha portato il proprio vantaggio a 55? 16.28 Il gruppo riprende Simmons. Attaccano in contropiede Pidcock e Garofoli 16.27 Pogacar ha 35? su Simmons e 45? sul gruppo. 16.26 Il gruppo, trainato dalla Red Bull – BORA – hansgrohe, riprende gli altri fuggitivi eccezion fatta per Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valli - varesine
Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record
VIDEO: Ultimi Tre Chilometri Tre Valli Varesine Women 2025 - X Vai su X
Magdeleine Vallieres al via della Tre Valli Varesine Women’s Race a Busto #ciclismo - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: Pogacar per un nuovo dominio in vista del Lombardia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Riporta oasport.it
Diretta Tre Valli Varesine 2025/ Streaming video Rai 2: Pogacar favorito (oggi martedì 7 ottobre) - Diretta Tre Valli Varesine 2025 streaming video Rai oggi martedì 7 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Varese. Si legge su ilsussidiario.net