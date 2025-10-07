LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | Pogacar fa il vuoto in discesa ai -20 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Azione personale di Ben Tulett (Team Visma Lease a bike) che rientra sul quintetto di primi inseguitori 16.30 Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe è lo sloveno Primoz Roglic. 16.30 Insieme a Pidcock e Garofoli si muovono anche Del Toro, Skuijns ed un corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe 16.29 Pogacar ha portato il proprio vantaggio a 55? 16.28 Il gruppo riprende Simmons. Attaccano in contropiede Pidcock e Garofoli 16.27 Pogacar ha 35? su Simmons e 45? sul gruppo. 16.26 Il gruppo, trainato dalla Red Bull – BORA – hansgrohe, riprende gli altri fuggitivi eccezion fatta per Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it

