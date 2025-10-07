LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | inizia la corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Subito attacchi in gruppo. 12.19 INIZIA UFFICIALMENTE LA GARA! 12.17 Corridori che stanno completando il tratto di trasferimento. 12.15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Quest’oggi si chiude il Trittico Lombardo con l’edizione numero 104 di questa corsa, che torna in scena dopo l’annullamento per maltempo della passata stagione. Il percorso è il medesimo di quello inizialmente previsto per l’edizione del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valli - varesine
Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record
Tre Valli Varesine - Femenina 07/10/2025 Busto Arsizio Varese ? 137 km 1.929 m (desnivel positivo) #EsenciaCiclista - X Vai su X
Magdeleine Vallieres al via della Tre Valli Varesine Women’s Race a Busto #ciclismo - facebook.com Vai su Facebook
Tre Valli Varesine 2025 oggi, a che ora e dove vederla in diretta gratis - Pogacar, campione del mondo e campione d'Europa, favorito per un'altra vittoria nella classica da Busto Arsizio a Varese. Come scrive today.it
Diretta Tre Valli Varesine 2025/ Streaming video Rai 2: Pogacar favorito (oggi martedì 7 ottobre) - Diretta Tre Valli Varesine 2025 streaming video Rai oggi martedì 7 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Varese. Riporta ilsussidiario.net