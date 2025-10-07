LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | inizia la corsa

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Subito attacchi in gruppo. 12.19 INIZIA UFFICIALMENTE LA GARA! 12.17 Corridori che stanno completando il tratto di trasferimento. 12.15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Quest’oggi si chiude il Trittico Lombardo con l’edizione numero 104 di questa corsa, che torna in scena dopo l’annullamento per maltempo della passata stagione. Il percorso è il medesimo di quello inizialmente previsto per l’edizione del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tre valli varesine 2025 in diretta inizia la corsa

© Oasport.it - LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: inizia la corsa

In questa notizia si parla di: valli - varesine

Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record

Tre Valli Varesine 2025 oggi, a che ora e dove vederla in diretta gratis - Pogacar, campione del mondo e campione d'Europa, favorito per un'altra vittoria nella classica da Busto Arsizio a Varese. Come scrive today.it

live tre valli varesineDiretta Tre Valli Varesine 2025/ Streaming video Rai 2: Pogacar favorito (oggi martedì 7 ottobre) - Diretta Tre Valli Varesine 2025 streaming video Rai oggi martedì 7 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Varese. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Tre Valli Varesine