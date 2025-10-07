LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | il gruppo guadagna sui fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17: Continua l’accelerazione in gruppo. I fuggitivi proseguono a perdere. 14.14: La Tudor si è messa in testa al gruppo e ha improvvisamente accelerato. Il vantaggio dei fuggitivi è sceso sotto i due minuti. 14.10: In testa al gruppo ci sono quattro italiani. Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 14.06: Sono stati percorsi 80 chilometri. 14.03: I fuggitivi hanno terminato lo strappo di Via Montello. 14.00: La situazione in corsa rimane sempre stabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

