LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | cinque in fuga Ci sono quattro azzurri al comando
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49: Non c’è alcun dubbio che il principale favorito di oggi sia Tadej Pogacar. L’attesa è tutta per capire a che punto della corsa ci sarà l’attacco dello sloveno. 13.46: Anche la Tudor e la Lidl Trek hanno affiancato la UAE in testa al gruppo. 13.42: I cinque fuggitivi hanno oltre tre minuti di vantaggio sul gruppo. 13.38: Ricapitoliamo chi sono i cinque fuggitivi. Andrew August (INEOS Grenadiers), Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 13.33: La UAE di Tadej Pogacar continua a tirare il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valli - varesine
Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record
Tre Valli Varesine 2025 Tadej Pogacar al via: Del Toro ha ottime chance di vincere qui: - X Vai su X
tuttoBICI. Taylor Swift · The Fate of Ophelia. Alle Tre Valli Varesine Women il gruppo rende omaggio ad Anna Trevisi all'ultima corsa della carriera. #tuttobiciweb #bike #cycling #womencycling - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Tre Valli Varesine 2025/ Streaming video Rai 2: Pogacar favorito (oggi martedì 7 ottobre) - Diretta Tre Valli Varesine 2025 streaming video Rai oggi martedì 7 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Varese. Si legge su ilsussidiario.net
LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: Pogacar per un nuovo dominio in vista del Lombardia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. oasport.it scrive