LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | cinque in fuga Ci sono quattro azzurri al comando

13.49: Non c'è alcun dubbio che il principale favorito di oggi sia Tadej Pogacar. L'attesa è tutta per capire a che punto della corsa ci sarà l'attacco dello sloveno. 13.46: Anche la Tudor e la Lidl Trek hanno affiancato la UAE in testa al gruppo. 13.42: I cinque fuggitivi hanno oltre tre minuti di vantaggio sul gruppo. 13.38: Ricapitoliamo chi sono i cinque fuggitivi. Andrew August (INEOS Grenadiers), Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 13.33: La UAE di Tadej Pogacar continua a tirare il gruppo.

