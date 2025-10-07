LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | cinque al comando con quattro azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Corridori che stanno affrontando per la prima volta la Salita dei Ronchi. 12.47 175 chilometri all’arrivo. 12.42 Ovviamente sarà la UAE Team Emirates – XRG a prendere in mano la situazione. 12.40 Attorno ai 3? il margine. 12.35 I cinque attaccanti: Andrew August (INEOS Grenadiers), Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 12.32 Il gruppo si è definitivamente rialzato, andata subito via la fuga di giornata. 12.28 Milesi, Colleoni, Ballerini, Bais e August hanno una ventina di secondi sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

