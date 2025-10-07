LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | Bernal e Milesi in testa inseguono Brambilla e Storer
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Quando mancano 50 chilometri all’arrivo la situazione della corsa è la seguente: Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Lorenzo Milesi (Movistar Team) hanno 54? su Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ed 1? 30? sul gruppo. 15.34 Contrattacco di Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) che rientra su Brambilla. Il gruppo si è rialzato ed è scivolato a 1? 10? 15.32 Brambilla ha guadagnato circa 5 secondi sul gruppo che ha 43? di ritardo da Bernal e Milesi. 15.29 Attacco di Gianluca Brambilla (Q 36.5 Pro Cycling Team) che proverà a riportarsi sul duo di testa 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: Pogacar per un nuovo dominio in vista del Lombardia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Si legge su oasport.it
