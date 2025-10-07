LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA | Bernal e Milesi in testa alla corsa gruppo a 30?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Nonostante il lavoro dell’austriaco il vantaggio di Bernal e Milesi è salito ad un minuto. 15.16 In testa al gruppo c’è Michael Gogl (Alpecin Deceuninck) a dettare l’andatura. 15.13 Sulla salita di Montello i due fuggitivi continuano a guadagnare sul gruppo. Il distacco è ora di 40 secondi. 15.11 L’azione di Bernal ha ridato vigore all’azione di Milesi riportando il vantaggio a 30? 15.09 Milesi e Bernal hanno 20? di vantaggio sul gruppo. A breve inizierà l’ascesa di Montello (2km al 5.1%) 15.08 Attacco di Egan Bernal!! Il colombiano rientra su Lorenzo Milesi che nel frattempo aveva staccato August e Bais. 🔗 Leggi su Oasport.it
