CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Attacco di Enzo Paleni (Gropama FDJ). 14.38 Mancano 100 chilometri al termine della corsa. 14.35 Il gruppo ha 45? di ritardo dai quattro fuggitivi. 14.32 Nel gruppo di testa oltre ai tre italiani c’è anche Andrew August (Ineos Grenadiers) 14.29: Il gruppo ora è a meno di un minuto dai fuggitivi. 14.25: Si stacca Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), che a breve verrà raggiunto dal gruppo. 14.21: Il vantaggio dei cinque fuggitivi ora è poco sopra il minuto. 14.17: Continua l’accelerazione in gruppo. I fuggitivi proseguono a perdere. 14.14: La Tudor si è messa in testa al gruppo e ha improvvisamente accelerato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: 4 in fuga, gruppo a 45?