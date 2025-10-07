LIVE Musetti-Auger Aliassime ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | scontro diretto quasi decisivo per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro avanti 4-3. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il francese Arthur Rinderknech ed il ceco Jiri Lehecka. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento conclusivo cinese dopo aver raggiunto la finale nell’ATP 250 di Chengu ed i quarti di finale nel 500 di Pechino. Il toscano, numero 9 delle classifiche mondiali, vuole chiudere al meglio la trasferta orientale portando a casa punti preziosi in vista della volata finale che porterà dritto alle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
