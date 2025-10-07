CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in diretta LIVE del match tra Juventus e Benfica, valido per la prima giornata della Champions League femminile, con le ragazze di Massimiliano Canzi che dovranno affrontare le pluricampionesse di Portogallo dell’allenatrice Filipa Patao: le encarnadas vincono la Liga BPI femminile da ben cinque anni di fila, ma le bianconere partono come favorite alla vittoria finale del match. Le ragazze campionesse d’Italia hanno iniziato la nuova stagione vincendo la Serie A Cup Women in finale contro la Roma per 3-2, grazie ai gol della danese Amalie Vangsgaard, l’azzurra Barbara Bonansea e la francese Lindsey Thomas, che ha siglato la rete del definitivo vantaggio al 92?, regalando il primo titolo stagionale alla squadra di Canzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: serve un debutto convincente