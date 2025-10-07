LIVE Juventus-Benfica Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Canzi con il tandem Girelli-Vangsgaard manca poco all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Pur essendo un match, dal punto di vista del calcio maschile, sicuramente di alto livello, Juventus e Benfica femminile non si sono mai incontrate nella loro storia: questa sera si affronteranno per la prima volta! 18.25 Eccoci tornati, buonasera a tutti gli amici di OA Sport! Mancano venti minuti all’inizio del match tra Juventus e Benfica. 18.00 Amici di OA Sport, manca poco all’inizio del match tra Juventus e Benfica per la prima giornata di Champions League femminile, ecco le formazioni: JUVENTUS (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Stolen Godo, Estela; Pinto; Vangsgaard, Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - benfica
Juventus, Barrenechea verso la cessione al Benfica
Calciomercato: l’ex Juventus Barrenechea saluta l’Aston Villa! Ufficiale il prestito al Benfica
Barrenechea Benfica, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus lascia l’Aston Villa e vola in Portogallo. I dettagli dell’accordo
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com Vai su Facebook
Women’s Champions League: oggi Juventus Women - Benfica all'Allianz Stadium ore 18:45 ? https://ow.ly/BIYi50X7xvv - X Vai su X
Diretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: esordio europeo (Champions League, 7 ottobre 2025) - Diretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: prima giornata della fase campionato della competizione europea (Champions League, 7 ottobre 2025) ... Lo riporta ilsussidiario.net
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Le bianconere di Canzi affronteranno nel pomeriggio la sfida contro le portoghesi, nella prima gara europea della stagione ... Da tuttosport.com