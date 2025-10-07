LIVE Juventus-Benfica Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Canzi con il tandem Girelli-Vangsgaard manca poco all’inizio del match

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Pur essendo un match, dal punto di vista del calcio maschile, sicuramente di alto livello, Juventus e Benfica femminile non si sono mai incontrate nella loro storia: questa sera si affronteranno per la prima volta! 18.25 Eccoci tornati, buonasera a tutti gli amici di OA Sport! Mancano venti minuti allinizio del match tra Juventus e Benfica. 18.00 Amici di OA Sport, manca poco all’inizio del match tra Juventus e Benfica per la prima giornata di Champions League femminile, ecco le formazioni: JUVENTUS (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Stolen Godo, Estela; Pinto; Vangsgaard, Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

live juventus benfica champions league calcio femminile 2026 in diretta canzi con il tandem girelli vangsgaard manca poco all8217inizio del match

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Canzi con il tandem Girelli-Vangsgaard, manca poco all’inizio del match.

In questa notizia si parla di: juventus - benfica

Juventus, Barrenechea verso la cessione al Benfica

Calciomercato: l’ex Juventus Barrenechea saluta l’Aston Villa! Ufficiale il prestito al Benfica

Barrenechea Benfica, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus lascia l’Aston Villa e vola in Portogallo. I dettagli dell’accordo

live juventus benfica championsDiretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: esordio europeo (Champions League, 7 ottobre 2025) - Diretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: prima giornata della fase campionato della competizione europea (Champions League, 7 ottobre 2025) ... Lo riporta ilsussidiario.net

live juventus benfica championsJuventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Le bianconere di Canzi affronteranno nel pomeriggio la sfida contro le portoghesi, nella prima gara europea della stagione ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Juventus Benfica Champions