CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Pur essendo un match, dal punto di vista del calcio maschile, sicuramente di alto livello, Juventus e Benfica femminile non si sono mai incontrate nella loro storia: questa sera si affronteranno per la prima volta! 18.25 Eccoci tornati, buonasera a tutti gli amici di OA Sport! Mancano venti minuti all’inizio del match tra Juventus e Benfica. 18.00 Amici di OA Sport, manca poco all’inizio del match tra Juventus e Benfica per la prima giornata di Champions League femminile, ecco le formazioni: JUVENTUS (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Stolen Godo, Estela; Pinto; Vangsgaard, Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Canzi con il tandem Girelli-Vangsgaard, manca poco all’inizio del match.