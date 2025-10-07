LIVE Juventus-Benfica Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Canzi con il tandem Girelli-Vangsgaard Baptista punta su Moller

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Amici di OA Sport, manca poco all’inizio del match tra Juventus e Benfica per la prima giornata di Champions League femminile, ecco le formazioni: JUVENTUS (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Stolen Godo, Estela; Pinto; Vangsgaard, Girelli. Allenatore: Massimiliano Canzi. BENFICA (4-4-2): Pauels; Bratberg Lund, Diana Gomes, Carole Costa, Amado; Davidson, Gasper, Cameirao, Lucia Alves; Moller, Raysla. Allenatore: Ivan Baptista Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in diretta LIVE del match tra Juventus e Benfica, valido per la prima giornata della Champions League femminile, con le ragazze di Massimiliano Canzi che dovranno affrontare le pluricampionesse di Portogallo dell’allenatrice Filipa Patao: le encarnadas vincono la Liga BPI femminile da ben cinque anni di fila, ma le bianconere partono come favorite alla vittoria finale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

live juventus benfica champions league calcio femminile 2026 in diretta canzi con il tandem girelli vangsgaard baptista punta su moller

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Canzi con il tandem Girelli-Vangsgaard, Baptista punta su Moller

In questa notizia si parla di: juventus - benfica

Juventus, Barrenechea verso la cessione al Benfica

Calciomercato: l’ex Juventus Barrenechea saluta l’Aston Villa! Ufficiale il prestito al Benfica

Barrenechea Benfica, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus lascia l’Aston Villa e vola in Portogallo. I dettagli dell’accordo

live juventus benfica championsDiretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: esordio europeo (Champions League, 7 ottobre 2025) - Diretta Juventus Benfica femminile/ Streaming video tv: prima giornata della fase campionato della competizione europea (Champions League, 7 ottobre 2025) ... Segnala ilsussidiario.net

live juventus benfica championsJuventus-Women Benfica, a breve le formazioni ufficiali del match di Champions - Women Benfica, gara valida per la Women’s Champions League. tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Juventus Benfica Champions