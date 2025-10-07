LIVE Juventus-Benfica Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Canzi con il tandem Girelli-Vangsgaard Baptista punta su Moller
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Amici di OA Sport, manca poco all’inizio del match tra Juventus e Benfica per la prima giornata di Champions League femminile, ecco le formazioni: JUVENTUS (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Stolen Godo, Estela; Pinto; Vangsgaard, Girelli. Allenatore: Massimiliano Canzi. BENFICA (4-4-2): Pauels; Bratberg Lund, Diana Gomes, Carole Costa, Amado; Davidson, Gasper, Cameirao, Lucia Alves; Moller, Raysla. Allenatore: Ivan Baptista Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in diretta LIVE del match tra Juventus e Benfica, valido per la prima giornata della Champions League femminile, con le ragazze di Massimiliano Canzi che dovranno affrontare le pluricampionesse di Portogallo dell’allenatrice Filipa Patao: le encarnadas vincono la Liga BPI femminile da ben cinque anni di fila, ma le bianconere partono come favorite alla vittoria finale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
