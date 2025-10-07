LIVE Juventus-Benfica 2-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | la doppietta di Salvai regala la prima gioia europea alle bianconere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 É FINITAAAAA!! LA JUVENTUS LA RIBALTA!!! 2-1 CONTRO IL BENFICA, GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI SALVAI!!! 90? + 4? Ultime chance per il Benfica, ma la Juventus si difende! Ultimi secondi. 90? + 3? Bonansea pesca Krumbiegel in area di rigore, ma è fuorigioco. 90? + 2? Fallo e giallo di Diana Gomes su Cambiaghi. 90? Cinque minuti di recupero! C’è da soffrire ancora un po’! 88? Mancano due minuti più recupero, con il Benfica che cerca il pareggio. 85? HA SEGNATO LA JUVENTUUUUSUS!! HA SEGNATO SALVAIIIIIIIII!! La doppietta della difensore centrale regala il vantaggio, e forse la vittoria, alla sua squadra!! Calcio d’angolo battuto da Schatzer, con il pallone che viene deviato e che trova la testa di Salvai!! Doppietta da sogno per lei! 2-1!! 83? Giallo per Amado! 81? Subito occasione per Cambiaghi che da un rimpallo si trova con il pallone tra i piedi: troppo poco tempo per pensare, calcia male e la palla termina sul fonfo. 🔗 Leggi su Oasport.it
