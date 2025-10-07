LIVE Juventus-Benfica 1-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | la Vecchia Signora trova il meritato pareggio grazie alla testa di Salvai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Il Benfica prova ad uscire palla al piede ma la pressione bianconera è perfetta. 30? Ormai, dal gol del vantaggio del Benfica, il primo tempo si sta giocando solo verso la porta delle portoghesi, con la Juventus che ha sempre il pallino del gioco in mano. 28? VANGSGAARD CON IL PALLONETTO!!! Il colpo della danese esce di pochissimo, Girelli è stata bravissima nel trovarla! 24? CHE OCCASIONE PER RAYSLA!! La brasiliana arriva in anticipo rispetto a tutta la difesa della Juventus e, da un passo dalla porta ma di spalle rispetto alla rete, tenta un colpo di tacco che esce di millimetri. 🔗 Leggi su Oasport.it

