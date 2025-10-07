LIVE Juventus-Benfica 1-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | il VAR strappa la gioia del gol del vantaggio a Bonansea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? Pinto prova la gioia personale con un tiro largamente fuori lo specchio della porta. 40? GOL ANNULLATO, FUORIGIOCO!! Niente da fare, Girelli era in posizione di fuorigioco e quindi Martincic ha annullato la rete di Bonansea. 1-1. 39? Occhio al VAR! Martincic tarda a far ripartire il gioco per il possibile fuorigioco di Girelli. 38? BONANSEAAAAA!! L’azzurra, forse la migliore della Juventus in questo primo tempo, sfrutta la sponda di testa di Girelli per insaccare il pallone alle spalle di Puels con il suo destro!! La Vecchia Signora trova il vantaggio, 2-1! 36? Grandissimo movimento di Moller che cerca il passaggio verticale per Davidson, ma la palla è lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it

