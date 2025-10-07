CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 La Champions League festeggia il primo gol della nuova edizione della competizione europea! Lucia Alves = scorer of the first-ever #UWCL league phase goal pic.twitter.com8xspC1n7vP — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 7, 2025 19.34 Termina la prima parte del match tra Juventus e Benfica con le bianconere che vanno in svantaggio con il gol di Sousa ma che pareggiano grazie alla rete di Salvai. La squadra di Canzi, dal gol subito in poi, ha letteralmente dominato le ospiti, che hanno subito anche il gol dello svantaggio da Bonansea, la migliore delle sue, poi annullato dal VAR per via di una posizione di fuorigioco da parte di capitan Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Juventus-Benfica 1-1, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo, le bianconere vogliono la vittoria