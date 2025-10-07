LIVE Juventus-Benfica 1-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo le bianconere vogliono la vittoria

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 La Champions League festeggia il primo gol della nuova edizione della competizione europea! Lucia Alves = scorer of the first-ever #UWCL league phase goal pic.twitter.com8xspC1n7vP — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 7, 2025 19.34 Termina la prima parte del match tra Juventus e Benfica con le bianconere che vanno in svantaggio con il gol di Sousa ma che pareggiano grazie alla rete di Salvai. La squadra di Canzi, dal gol subito in poi, ha letteralmente dominato le ospiti, che hanno subito anche il gol dello svantaggio da Bonansea, la migliore delle sue, poi annullato dal VAR per via di una posizione di fuorigioco da parte di capitan Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

live juventus benfica 1 1 champions league calcio femminile 2026 in diretta finisce il primo tempo le bianconere vogliono la vittoria

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica 1-1, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo, le bianconere vogliono la vittoria

In questa notizia si parla di: juventus - benfica

Juventus, Barrenechea verso la cessione al Benfica

Calciomercato: l’ex Juventus Barrenechea saluta l’Aston Villa! Ufficiale il prestito al Benfica

Barrenechea Benfica, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus lascia l’Aston Villa e vola in Portogallo. I dettagli dell’accordo

live juventus benfica 1Juventus-Women Benfica 0-1 - Lucia Alves porta in vantaggio le portoghesi - Cross in mezzo di Raysla, Lenzini si perde l’attaccante avversaria che da due passi batte a rete. Scrive tuttojuve.com

live juventus benfica 1Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Le bianconere di Canzi affronteranno nel pomeriggio la sfida contro le portoghesi, nella prima gara europea della stagione ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Juventus Benfica 1