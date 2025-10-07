LIVE Juventus-Benfica 1-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | finale di gara equilibrato ma le bianconere vogliono la prima vittoria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? GIRELLI! Di poco, il 10 della Juventus, non trova il gol del vantaggio. Era difficile, ma la capitana bianconera è stata comunque bravissima a stendersi a terra per cercare di indirizzare il pallone verso la porta, ma non trova lo specchio. 75? Calcio di punizione per la Juventus: Girelli la spizza, con Harviken che non ci arriva per centimetri. 74? Terzo giallo per il Benfica, questa volta è per Moller. 73? Che partita che sta facendo Bonansea. Si abbassa a recuperare palla e, da sola, supera la prima pressione avversaria trovando un perfetto passaggio liberante per Brighton. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - benfica
Juventus, Barrenechea verso la cessione al Benfica
Calciomercato: l’ex Juventus Barrenechea saluta l’Aston Villa! Ufficiale il prestito al Benfica
Barrenechea Benfica, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus lascia l’Aston Villa e vola in Portogallo. I dettagli dell’accordo
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com Vai su Facebook
Women’s Champions League: oggi Juventus Women - Benfica all'Allianz Stadium ore 18:45 ? https://ow.ly/BIYi50X7xvv - X Vai su X
Juventus-Women Benfica 0-1 - Lucia Alves porta in vantaggio le portoghesi - Cross in mezzo di Raysla, Lenzini si perde l’attaccante avversaria che da due passi batte a rete. Segnala tuttojuve.com
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Le bianconere di Canzi affronteranno nel pomeriggio la sfida contro le portoghesi, nella prima gara europea della stagione ... tuttosport.com scrive