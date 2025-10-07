LIVE Juventus-Benfica 1-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | finale di gara equilibrato ma le bianconere vogliono la prima vittoria

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? GIRELLI! Di poco, il 10 della Juventus, non trova il gol del vantaggio. Era difficile, ma la capitana bianconera è stata comunque bravissima a stendersi a terra per cercare di indirizzare il pallone verso la porta, ma non trova lo specchio. 75? Calcio di punizione per la Juventus: Girelli la spizza, con Harviken che non ci arriva per centimetri. 74? Terzo giallo per il Benfica, questa volta è per Moller. 73? Che partita che sta facendo Bonansea. Si abbassa a recuperare palla e, da sola, supera la prima pressione avversaria trovando un perfetto passaggio liberante per Brighton. 🔗 Leggi su Oasport.it

live juventus benfica 1 1 champions league calcio femminile 2026 in diretta finale di gara equilibrato ma le bianconere vogliono la prima vittoria

© Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica 1-1, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: finale di gara equilibrato, ma le bianconere vogliono la prima vittoria

In questa notizia si parla di: juventus - benfica

Juventus, Barrenechea verso la cessione al Benfica

Calciomercato: l’ex Juventus Barrenechea saluta l’Aston Villa! Ufficiale il prestito al Benfica

Barrenechea Benfica, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus lascia l’Aston Villa e vola in Portogallo. I dettagli dell’accordo

live juventus benfica 1Juventus-Women Benfica 0-1 - Lucia Alves porta in vantaggio le portoghesi - Cross in mezzo di Raysla, Lenzini si perde l’attaccante avversaria che da due passi batte a rete. Segnala tuttojuve.com

live juventus benfica 1Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Le bianconere di Canzi affronteranno nel pomeriggio la sfida contro le portoghesi, nella prima gara europea della stagione ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Juventus Benfica 1