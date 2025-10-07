LIVE Juventus-Benfica 1-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | finale di gara equilibrato ma le bianconere vogliono la prima vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? GIRELLI! Di poco, il 10 della Juventus, non trova il gol del vantaggio. Era difficile, ma la capitana bianconera è stata comunque bravissima a stendersi a terra per cercare di indirizzare il pallone verso la porta, ma non trova lo specchio. 75? Calcio di punizione per la Juventus: Girelli la spizza, con Harviken che non ci arriva per centimetri. 74? Terzo giallo per il Benfica, questa volta è per Moller. 73? Che partita che sta facendo Bonansea. Si abbassa a recuperare palla e, da sola, supera la prima pressione avversaria trovando un perfetto passaggio liberante per Brighton. 🔗 Leggi su Oasport.it

