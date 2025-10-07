LIVE Juventus-Benfica 0-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Sousa Alves porta in vantaggio le portoghesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? OCCASIONISSIMA PER BONANSEA!! Puels allontana il cross di Salvai con i pugni, il pallone finisce tra i piedi dell’azzurra che calcia, ma Costa fa da muro e allontana la sfera. Peccato. 16? Alves perde palla, Lenzini la recupera e la portoghese commette fallo: Marticic la grazia e fischia solo fallo, ma forse l’ammonizione sarebbe stata meritata. 15? SI ACCENDE BONANSEA!! Davvero ottimo il cross dell’azzurra che cerca Vangsgaard, ma la danese non ci arriva per un soffio! 14? Adesso è la Juventus che prova a tenere il possesso, cercando soprattutto la fascia sinistra di Carbonell, lasciando un po’ sola Bonansea. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - benfica
Juventus, Barrenechea verso la cessione al Benfica
Calciomercato: l’ex Juventus Barrenechea saluta l’Aston Villa! Ufficiale il prestito al Benfica
Barrenechea Benfica, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus lascia l’Aston Villa e vola in Portogallo. I dettagli dell’accordo
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com Vai su Facebook
Women’s Champions League: oggi Juventus Women - Benfica all'Allianz Stadium ore 18:45 ? https://ow.ly/BIYi50X7xvv - X Vai su X
LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: serve un debutto convincente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in diretta LIVE del match tra Juventus e Benfica, ... Si legge su oasport.it
Juventus Women-Benfica dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Juventus Women affronta il Benfica nella prima giornata della Champions League: ecco dove seguire il match in tv e in streaming. Scrive goal.com