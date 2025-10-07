CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? OCCASIONISSIMA PER BONANSEA!! Puels allontana il cross di Salvai con i pugni, il pallone finisce tra i piedi dell’azzurra che calcia, ma Costa fa da muro e allontana la sfera. Peccato. 16? Alves perde palla, Lenzini la recupera e la portoghese commette fallo: Marticic la grazia e fischia solo fallo, ma forse l’ammonizione sarebbe stata meritata. 15? SI ACCENDE BONANSEA!! Davvero ottimo il cross dell’azzurra che cerca Vangsgaard, ma la danese non ci arriva per un soffio! 14? Adesso è la Juventus che prova a tenere il possesso, cercando soprattutto la fascia sinistra di Carbonell, lasciando un po’ sola Bonansea. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Juventus-Benfica 0-1, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: Sousa Alves porta in vantaggio le portoghesi