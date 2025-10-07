CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Girelli scalda subito i giri del motore con un colpo di testa che finisce a lato del palo. 2? Subito un brivido per la difesa della Juventus con Moller che con un tiro cross costringe Peyraud-Magnin ad intervenire. INIZIA IL PRIMO TEMPO, PRIMO POSSESSO AL BENFICA! 18.44 Termina l’inno, dopo il sorteggio ci sarà il fischio d’inizio della croata Ivana Martincic! 18.42 Squadre in campo! Sta per iniziare la prima storica sfida tra Juventus e Benfica! 18.40 Mancano cinque minuti all’inizio del match! 18.38 La Juventus, in Champions League, ha perso solo 2 delle ultime 13 partite casalinghe! 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Juventus-Benfica 0-0, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match dell'Allianz Stadium!