Lite tra condomini finisce nel sangue feriti padre e figlio
Violento litigio oggi pomeriggio a Pagani, in via Romana, quando per questioni di natura condominiale, due 55enni sono venuti alle mani. Il figlio di uno dei due, nel tentare di dividere entrambi, è rimasto a sua volta ferito. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.
In questa notizia si parla di: lite - condomini
