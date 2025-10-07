Lite per il parcheggio all’Esselunga di Cusano 72enne in ospedale
Sarebbe stata una lite per il posto auto all’interno del parcheggio dell’Esselunga di Cusano Milanino a sfociare in un’aggressione che ha mandato all’ospedale un uomo di 72 anni. L’episodio si è verificato questo pomeriggio poco prima delle 17, in viale unione 2, davanti al supermercato Esselunga. Qui è avvenuta un’aggressione nella quale ad avere la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: lite - parcheggio
Ravello, aggredito dopo una lite in un parcheggio: ferito un 61enne
Città di Castello, lite per un parcheggio degenera: aggredisce una donna, in casa gli trovano di tutto
Accoltellato nel parcheggio. Lite tra colleghi finisce male. Arrestato l’aggressore
Lite a Cascina in un parcheggio http://dlvr.it/TNW9yW ? #Cascina - X Vai su X
Giuseppe Caputo è accusato di aver ucciso la cognata a coltellate per una lite legata a un parcheggio. Secondo la nuova perizia, era parzialmente capace di intendere e volere. La donna era intervenuta per proteggere la figlia: ora l’uomo rischia 20 anni di ca - facebook.com Vai su Facebook
Lite in un parcheggio, automobilista aggredisce 82enne e lo manda in ospedale - Paura in un parcheggio a Gaeta nei giorni scorsi dove una lite per la viabilità è sfociata in un'aggressione. fanpage.it scrive
Picchiato dopo una lite in un parcheggio a Gaeta: morto 82enne romano - Prima la lite, legata a motivi di viabilità, poi l'aggressione, in un parcheggio di Gaeta. Lo riporta romatoday.it