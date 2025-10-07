Lite nel traffico della Tangenziale di Napoli scende dall’auto e prende a botte un automobilista

Teleclubitalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato denunciato dalla Polizia di Stato un 34enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali a seguito di una violenta lite per motivi di viabilità avvenuta nei giorni scorsi lungo la Tangenziale di Napoli.   Secondo quanto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

lite nel traffico della tangenziale di napoli scende dall8217auto e prende a botte un automobilista

© Teleclubitalia.it - Lite nel traffico della Tangenziale di Napoli, scende dall’auto e prende a botte un automobilista

In questa notizia si parla di: lite - traffico

Traffico di migranti, boss arrestato a Viareggio. Scoperto grazie a una banale lite nella movida

Colpi di pistola dopo una lite per il traffico: ferite due persone

Mazzate e coltellate per una banale lite nel traffico: i 6 indagati restano in silenzio davanti al gip

lite traffico tangenziale napoliPicchiato in Tangenziale a Napoli da un automobilista mentre accompagna la figlia all’università a Fuorigrotta - Da Potenza a Napoli per accompagnare la figlia all'università, finisce vittima di una violenta aggressione in Tangenziale da parte di un uomo che non ... Secondo fanpage.it

lite traffico tangenziale napoliPicchia un uomo in tangenziale davanti alla sua famiglia: denunciato - Nei giorni scorsi un automobilista della provincia di Potenza, in transito con la famiglia per accompagna ... Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Traffico Tangenziale Napoli