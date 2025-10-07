Lite in casa accoltella al braccio il coinquilino | arrestato
La lite nata per futili motivi e poi l'aggressione, con un coltello in mano. Un uomo di 34 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nella notte a Milano dai carabinieri del Radiomobile.La lite in casa e la coltellataSecondo quanto ricostruito, l'episodio è avvenuto in via Carabelli, nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
