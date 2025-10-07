Lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli a Ballando con le stelle | Ti darei un cazzotto

Una puntata a dir poco movimentata quella di Ballando con le stelle, che nella serata del 4 ottobre è stata teatro di un'accesa lite fra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli, rispettivamente giudice e concorrente del programma. Lo scontro si è poi spostato sui social. Stando a quanto ricostruito, tutto è partito da una clip di Nancy Brilli, la quale ha fatto sapere di aver avuto una settimana a dir poco atroce. L'attrice è infatti stata colpita dalla perdita della sua cagnolina, recentemente deceduta. Un dolore enorme per lei, che molti possono comprendere. Nancy Brulli ha parlato di ciò poco prima della sua esibizione, che ha poi riscontrato il giudizio positivo della maggior parte della giuria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

