Lite e sparatoria con feriti a Pozzuoli | un arresto della Polizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato una persona gravemente indiziata di porto e detenzione di arma comune da sparo e duplice tentato omicidio. Il provvedimento è frutto delle indagini scattate dopo il ferimento di due persone, avvenuto con l’esplosione di due colpi di arma da fuoco il 28 settembre scorso a Pozzuoli, in corso Umberto I, nei pressi di alcuni ristoranti. Tutto era iniziato da una lite in famiglia, precisamente tra coniugi, per la quale era intervenuta la Polizia Locale di Pozzuoli, riaccesasi subito dopo l’allontanamento delle forze dell’ordine e caratterizzata da pesanti minacce e da un’aggressione ai danni di una donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lite e sparatoria con feriti a Pozzuoli: un arresto della Polizia

