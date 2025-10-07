Lite degenera in un bar di Cavaria con Premezzo colpi di arma da fuoco | cliente gambizzato

Notizie.virgilio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bar chiuso per 20 giorni a Cavaria con Premezzo dopo spari e violenza: il locale era già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

lite degenera in un bar di cavaria con premezzo colpi di arma da fuoco cliente gambizzato

© Notizie.virgilio.it - Lite degenera in un bar di Cavaria con Premezzo, colpi di arma da fuoco: cliente gambizzato

In questa notizia si parla di: lite - degenera

Apprezzamenti a una ragazza a Ravenna, lite degenera: minorenne accoltella coetaneo

Madesimo, la lite degenera: coltellate in un rifugio tra i due gestori

Città di Castello, lite per un parcheggio degenera: aggredisce una donna, in casa gli trovano di tutto

lite degenera bar cavariaLite degenera in un bar di Cavaria con Premezzo, colpi di arma da fuoco: cliente gambizzato - Bar chiuso per 20 giorni a Cavaria con Premezzo dopo spari e violenza: il locale era già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Degenera Bar Cavaria