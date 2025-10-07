L’Istat vede nero | nel 2024 quasi un terzo delle famiglie italiane ha limitato la spesa alimentare

Lanotiziagiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 quasi un terzo delle famiglie italiane ha limitato la spesa alimentare. Lo rivela il nuovo report Istat 2024 sui consumi delle famiglie, secondo cui il 31,1% dei nuclei ha dichiarato di aver ridotto, in quantità eo qualità, gli acquisti di cibo rispetto all’anno precedente. Un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2023, quando la quota era del 31,5%. Anche la spesa per le bevande registra un andamento simile: il 35,3% delle famiglie afferma di aver tagliato questa voce di consumo, a fronte del 35% dell’anno scorso. L’indagine Istat fotografa quindi un Paese che, pur in un contesto di inflazione in calo, continua a fare i conti con un costo della vita elevato e una percezione di insicurezza economica che spinge molti a contenere i consumi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: istat - vede

Laura Pausini, ricavi dimezzati e perdita di 1,2 milioni/ 2024 “nero” per la sua società (chiusa in un trust) - Laura Pausini, Open fa i conti all'artista: ricavi dimezzati e perdita di 1,2 milioni, per la sua società (chiusa in un trust Usa) il 2024 è stato difficile L’anno scorso è stato difficile, dal punto ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: L8217istat Vede Nero 2024