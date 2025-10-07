L' isola di Arturo e delle donne Storie di mare e magia mostra personale di Gilda Pantuliano

Venerdì 24 Ottobre 2025, alle ore 18:30, presso la Casina Pompeiana del quattrocentesco Palazzo Venezia, una delle strutture architettoniche più suggestive presenti nel cuore pulsante di Napoli, la nota artista e “artivista” Gilda Pantuliano, in arte GildaPan, inaugurerà la sua esposizione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: isola - arturo

Gita a Procida, luogo noto sia al cinema (per il Postino di Troisi) che alla letteratura (per L' isola di Arturo di Elsa Morante). Una giornata fra i colori dell'isola, fra i suoi vicoli e scorci, fra i suoi sapori mediterranei e i profumi di mare. Tutto questo con gli ombrelli - facebook.com Vai su Facebook

La storia di Arturo Isola e di Amazzoni, il primo gin brasiliano - Ci sono imprese che paiono impossibili, avventure imprenditoriali folli all’apparenza, che in realtà hanno bisogno di una buona dose di coraggio e della giusta ispirazione, come arrivare dall’Europa e ... Riporta gamberorosso.it

L’Isola del Merletto. Un filo che unisce donne, storia e futuro - Sulle rive e nelle case di Isola Maggiore, le mani sapienti delle donne trasformavano un filo sottile in opere di ... Lo riporta lanazione.it