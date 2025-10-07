L’ira dell’avvocato di Bossetti contro Massimo Lovati | Le sue dichiarazioni da Corona su Yara? Sono disgustato parole orribili
È su tutte le furie Claudio Salvagni, l’avvocato di Massimo Bossetti, l’operaio condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Il legale contesta con forza le ultime dichiarazioni di Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco, rilasciate in un colloquio con Fabrizio Corona. «Sono disgustato, è andato oltre ogni limite, persino quello del ridicolo», ha dichiarato Salvagni all’ Adnkronos. In un video pubblicato su YouTube da Corona, Lovati aveva criticato apertamente la difesa di Salvagni, affermando: «Io gli dicevo: “ Io, Bossetti, sono l’amante di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: avvocato - bossetti
“Bossetti e Yara…”. Parole choc dell’avvocato Massimo Lovati, scoppia il putiferio: “Questo è uno schifo”
L’avvocato di Bossetti contro quello di Sempio: “Rispetto per Yara Gambirasio, non è uno show” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/garlasco_yara_gambirasio_avvocato_lovati_bossetti_corona-424897153/?ref=twhl… - X Vai su X
Garlasco, le parole dell’Avvocato De Rensis a #StorieItaliane. Cosa emerge dagli ultimi esami eseguiti sui reperti. - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Yara, difesa di Bossetti Lunedì l’appello contro l’ergastolo - Gli avvocati di Bossetti hanno annunciato che lunedì depositeranno il ricorso in appello alla sentenza che ha visto il carpentiere di Mapello condannato all’ergastolo. Si legge su ecodibergamo.it
Bossetti era fuori dalla palestra la sera della scomparsa di Yara Gambirasio - La telecamera del benzinaio difronte alla palestra avrebbe ripreso il presunto responsabile alle 18. panorama.it scrive