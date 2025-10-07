L' inviato Usa Steve Witkoff arriva in Egitto Hamas apre al disarmo Trump | Reale chance di pace

Il negoziato di Sharm El-Sheikh sul futuro di Gaza è andato avanti anche nel secondo anniversario del massacro del 7 ottobre, data marchiata a fuoco nella coscienza collettiva israeliana. E le prime indicazioni dei mediatori, condivise dalla fazione palestinese, hanno confermato un «clima positivo» nei colloqui indiretti con Israele per trovare un punto di incontro sul piano Trump. Dopo i primi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

