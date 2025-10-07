L' inviato Usa Steve Witkoff arriva in Egitto Hamas apre al disarmo Trump | Reale chance di pace
Il negoziato di Sharm El-Sheikh sul futuro di Gaza è andato avanti anche nel secondo anniversario del massacro del 7 ottobre, data marchiata a fuoco nella coscienza collettiva israeliana. E le prime indicazioni dei mediatori, condivise dalla fazione palestinese, hanno confermato un «clima positivo» nei colloqui indiretti con Israele per trovare un punto di incontro sul piano Trump. Dopo i primi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Steve Witkoff il negoziatore, dai grattacieli ai teatri di guerra: chi è l’inviato di Trump
(Adnkronos) - Attesa in Egitto per l'avvio dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas dopo la presentazione del piano di Donald Trump per "la fine del conflitto a Gaza". Ecco i protagonisti: USA: l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Ja - facebook.com Vai su Facebook
Al Cairo si stanno dirigendo l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner - X Vai su X
L'inviato Usa Steve Witkoff arriva in Egitto, Hamas apre al disarmo. Trump: "Reale chance di pace" - Sheikh sul futuro di Gaza è andato avanti anche nel secondo anniversario del massacro del 7 ottobre, data marchiata a fuoco nella coscienza collettiva israeliana. Come scrive gazzettadelsud.it
