ANGHIARI A poco meno di due settimane dall’evento, sono già 700 gli iscritti alla 13esima edizione de "L’Intrepida", cicloturistica su bici e abbigliamento d’epoca organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamis Bike che andrà in scena domenica 19 ottobre con partenza e arrivo ad Anghiari. Un auspicio più che buono – oseremmo dire – perché il traguardo del migliaio di partenti è già di fatto ora a portata di mano. Ovviamente, i partecipanti provengono da tutte le zone d’Italia e suggellano da oramai diversi anni il successo di una manifestazione che coinvolge sempre più l’intera comunità anghiarese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Intrepida pedala verso quota mille. Cassani e Bennati ospiti d’onore