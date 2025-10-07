L’Intrepida pedala verso quota mille Cassani e Bennati ospiti d’onore
ANGHIARI A poco meno di due settimane dall’evento, sono già 700 gli iscritti alla 13esima edizione de "L’Intrepida", cicloturistica su bici e abbigliamento d’epoca organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamis Bike che andrà in scena domenica 19 ottobre con partenza e arrivo ad Anghiari. Un auspicio più che buono – oseremmo dire – perché il traguardo del migliaio di partenti è già di fatto ora a portata di mano. Ovviamente, i partecipanti provengono da tutte le zone d’Italia e suggellano da oramai diversi anni il successo di una manifestazione che coinvolge sempre più l’intera comunità anghiarese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Siete pronti a far vivere la magica atmosfera de L’Intrepida 2025 alle vostre bici d’epoca? Saranno ancora una volta loro, le bici d'epoca, le vostre compagne di avventura in un viaggio che, domenica 19 ottobre, vi porterà a pedalare tra i paesaggi più su Vai su Facebook