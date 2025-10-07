L’Intrepida pedala verso quota mille Cassani e Bennati ospiti d’onore

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANGHIARI A poco meno di due settimane dall’evento, sono già 700 gli iscritti alla 13esima edizione de "L’Intrepida", cicloturistica su bici e abbigliamento d’epoca organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamis Bike che andrà in scena domenica 19 ottobre con partenza e arrivo ad Anghiari. Un auspicio più che buono – oseremmo dire – perché il traguardo del migliaio di partenti è già di fatto ora a portata di mano. Ovviamente, i partecipanti provengono da tutte le zone d’Italia e suggellano da oramai diversi anni il successo di una manifestazione che coinvolge sempre più l’intera comunità anghiarese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217intrepida pedala verso quota mille cassani e bennati ospiti d8217onore

© Lanazione.it - L’Intrepida pedala verso quota mille. Cassani e Bennati ospiti d’onore

In questa notizia si parla di: intrepida - pedala

Cerca Video su questo argomento: L8217intrepida Pedala Verso Quota