Eravamo così concentrati sul grande striscione nero inneggiante agli sgozzatori di ebrei che non abbiamo prestato la dovuta attenzione alla fiumana di persone che scorreva intanto per le strade. Questa visione ci avrebbe rincuorati, assicurano i più fiduciosi, specie quelli ben disposti per partito preso verso tutto ciò che germoglia dalle giovani generazioni: c’è forse spettacolo più bello di decine di migliaia di ragazzi che scendono in piazza per la fine di una guerra terribile? Proverò a spiegare perché non condivido questo sollievo. Distogliamo per un attimo gli occhi dallo striscione infame e facciamo caso a un’altra immagine dai cortei romani, in cui si vede un ragazzo che regge un cartello con la scritta: “Volevamo liberare la Palestina, invece la Palestina sta liberando noi”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'intreccio tra la lotta contro l'"Israele globale" e tutte le cause locali