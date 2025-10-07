L' intimidazione all' ex assessore Ciulla le segreterie della Dc | Il confronto resti su toni civili

La Democrazia Cristiana di Agrigento, con le sue segreterie cittadina e provinciale, esprime la propria solidarietà all’ex assessore Costantino Ciulla per il grave episodio che ha coinvolto le sue autovetture.Pur non essendo ancora accertata la matrice dolosa dell’accaduto, confidiamo nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

